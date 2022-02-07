В Кремле рассказали, стоит ли Лукашенко ждать воинского звания от Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, может ли президент Белоруссии Александр Лукашенко получить звание полковника от лидера РФ Владимира Путина.

По словам Пескова, Путин не уполномочен награждать воинскими званиями представителей вооружённых сил другого государства.

"Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь, и это две разных страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", — объяснил Песков.

Ранее Лукашенко в беседе с российским журналистом Владимиром Соловьёвым вспомнил о своей службе в советской армии и иронично отметил, что всё ещё рассчитывает получить звание полковника.

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