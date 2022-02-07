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Автор Елена Федорова

Лукашенко: Тихановская задолжала 15 тысяч долларов

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил, что бывший кандидат в президенты Республики Светлана Тихановская задолжала 15 тысяч долларов госпредприятию.

Лукашенко: Тихановская задолжала 15 тысяч долларов

Президент Белоруссии сообщил об этом в беседе с российским журналистом Владимиром Соловьёвым. Лукашенко дал понять, что долг Тихановской это не та тема, которую он хотел бы обсуждать, однако всё же уточнил, что она, действительно, имеет задолженность в 15 тысяч долларов.

"Деньги же госпредприятия, не частные… Отрицать это невозможно…У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос", — сказал он во время интервью, полную версия которого можно посмотреть на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

Лукашенко также ответил на вопрос Соловьёва о том, были ли со стороны Тихановской попытки вернуть деньги. Белорусская власть не имеет контактов с бывшим лидером оппозиции, заметил он.

Ранее Лукашенко высказался по поводу возможного возвращения Тихановской из Литвы. Ей не надо в Белоруссию, потому что она сейчас "в шоколаде", и у неё "другие мужья", заявил белорусский лидер. Он также сказал, что против неё возбуждено дело. Тихановскую обвиняют в экстремизме. По его мнению, у неё нет причин и желания возвращаться обратно.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия владимир соловьёв александр лукашенко светлана тихановская
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