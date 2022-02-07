EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Им — квартиры, нам — крысы: британцы возмутились претензиями афганского беженца

Мир

Афганский беженец пожаловался прессе, что ему не предоставляют квартиру вместо дорогого отеля в центре Лондона. Лондонцы возмутились им и правительством.

Им — квартиры, нам — крысы: британцы возмутились претензиями афганского беженца

Афганские беженцы недовольны условиями проживания в Лондоне

Как пишет Standard. co.uk, семью афганского беженца, студента-медика, после временного пребывания в карантинном отеле переселили в Hilton London Metropole. Как указывает издание, в отеле номер с кроватью размера "queen-size" может стоить от 120 до 200 фунтов стерлингов за ночь в зависимости от того, на какую дату и день недели забронировано проживание.

Афганский студент считает, что условия в отеле "хорошие", но что его размещение там — пустая трата государственных ресурсов.

"Они тратятся впустую из-за отсутствия комплексного плана обеспечения постоянным жильём эвакуированных", — сказал он.

Беженцу обещали предоставить квартиру в течение 85 дней. Прошло уже более 150 дней, а квартиру он не получил.

"Что-то очень не так" с Британией

В комментариях к новости британцы указывают, что мигранты, требующие переселения из отелей в квартиры, проявляют неуважение к бездомным британцам.

"Удивительно, как много британцев, живущих в некачественных, сырых, кишащих крысами муниципальных домах, которым говорят, что для них больше нет свободных мест, а беженцы селятся в Hilton. И даже тогда они жалуются. Что-то очень и очень не так с этой страной", — гласит один из комментариев.

"Может быть, если бы мы не "закачивали миллиарды" в "афганскую систему" ​​или если бы правительство не раздавало миллиарды своим "товарищам", их можно было бы вложить в приличное жильё", — пишет другой .

"Как насчет того, чтобы арендовать собственное жильё? — указывает третий.

В настоящее время 25 тыс. лиц, ищущих убежища, и 12 тыс. афганских беженцев проживают в отелях Великобритании, сообщило министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что "мы гордимся тем, что эта страна предоставила дома более 4000 афганских эвакуированных за такой короткий промежуток времени", и пообещала выделять для них постоянное жильё.

Великобритания принимала участие в операции НАТО в Афганистане. Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес отмечал, что с британцами сотрудничали от 800 до 1100 афганцев, которые "имеют право быть эвакуированными".

Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана. Великобритания и Германия, которые содержали в Афганистане самые крупные после США контингенты, потратили в течение войны примерно 30 и 19 миллиардов долларов соответственно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Голод и жёсткая цензура»: как живет Афганистан при талибах*?
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы афганистан великобритания
Новости
Лукашенко заявил, что Бог — белорус: "Он же меня кинул на эту сковородку"
В центре Петербурга обрушилась часть стены жилого дома
Депутат Латвии сравнил президента с неонацистами из-за заявлений о русском языке
Тренер Плющев: российские хоккеистки рисковали здоровьем, играя в масках
Политолог Головачёв: для США случилось наихудшее из-за РФ и Китая
Гинцбург: иммунитет переболевших COVID-19 - плохая защита от новых штаммов
Им — квартиры, нам — крысы: британцы возмутились претензиями афганского беженца
Губерниев показал, чем кормят российских спортсменов на Олимпиаде в Китае
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс польских наёмников
Доктор Ковальков рассказал, как пищевая сода может вызвать остановку сердца
Последние материалы
В центре Петербурга обрушилась часть стены жилого дома
Депутат Латвии сравнил президента с неонацистами из-за заявлений о русском языке
Тренер Плющев: российские хоккеистки рисковали здоровьем, играя в масках
Медик: головные боли могут быть физическими галлюцинациями
Гинцбург: иммунитет переболевших COVID-19 - плохая защита от новых штаммов
Политолог Головачёв: для США случилось наихудшее из-за РФ и Китая
Им — квартиры, нам — крысы: британцы возмутились претензиями афганского беженца
Губерниев показал, чем кормят российских спортсменов на Олимпиаде в Китае
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс польских наёмников
Доктор Ковальков рассказал, как пищевая сода может вызвать остановку сердца
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.

Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Шоу-бизнес
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Мир. Новости мира
"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров
Авто
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Здоровье
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
Шоу-бизнес
Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников