Им — квартиры, нам — крысы: британцы возмутились претензиями афганского беженца

Афганский беженец пожаловался прессе, что ему не предоставляют квартиру вместо дорогого отеля в центре Лондона. Лондонцы возмутились им и правительством.

Афганские беженцы недовольны условиями проживания в Лондоне

Как пишет Standard. co.uk, семью афганского беженца, студента-медика, после временного пребывания в карантинном отеле переселили в Hilton London Metropole. Как указывает издание, в отеле номер с кроватью размера "queen-size" может стоить от 120 до 200 фунтов стерлингов за ночь в зависимости от того, на какую дату и день недели забронировано проживание.

Афганский студент считает, что условия в отеле "хорошие", но что его размещение там — пустая трата государственных ресурсов.

"Они тратятся впустую из-за отсутствия комплексного плана обеспечения постоянным жильём эвакуированных", — сказал он.

Беженцу обещали предоставить квартиру в течение 85 дней. Прошло уже более 150 дней, а квартиру он не получил.

"Что-то очень не так" с Британией

В комментариях к новости британцы указывают, что мигранты, требующие переселения из отелей в квартиры, проявляют неуважение к бездомным британцам.

"Удивительно, как много британцев, живущих в некачественных, сырых, кишащих крысами муниципальных домах, которым говорят, что для них больше нет свободных мест, а беженцы селятся в Hilton. И даже тогда они жалуются. Что-то очень и очень не так с этой страной", — гласит один из комментариев. "Может быть, если бы мы не "закачивали миллиарды" в "афганскую систему" ​​или если бы правительство не раздавало миллиарды своим "товарищам", их можно было бы вложить в приличное жильё", — пишет другой . "Как насчет того, чтобы арендовать собственное жильё? — указывает третий.

В настоящее время 25 тыс. лиц, ищущих убежища, и 12 тыс. афганских беженцев проживают в отелях Великобритании, сообщило министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что "мы гордимся тем, что эта страна предоставила дома более 4000 афганских эвакуированных за такой короткий промежуток времени", и пообещала выделять для них постоянное жильё.

Великобритания принимала участие в операции НАТО в Афганистане. Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес отмечал, что с британцами сотрудничали от 800 до 1100 афганцев, которые "имеют право быть эвакуированными".

Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана. Великобритания и Германия, которые содержали в Афганистане самые крупные после США контингенты, потратили в течение войны примерно 30 и 19 миллиардов долларов соответственно.

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