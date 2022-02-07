В ДНР заявили о прибытии в Донбасс польских наёмников

Прибытие в Донбасс польских наёмников зафиксировано разведкой ДНР. Как сообщает Народная милиция самопровозглашённой республики, две группы были выявлены в районе города Попасная.

"Отмечено присутствие двух вооружённых групп в количестве до двадцати человек… Установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады", — говорится в сообщении.

По данным разведки, на Украину поляки прибыли как инструкторы для подготовки солдат ВСУ. Сообщается, что в Донбассе их планируется задействовать для организации диверсий и терактов на объектах жизнеобеспечения и социнфраструктуры.

В ДНР полагают, что спецоперации с участием наёмников запланированы с целью провоцирования ответных действий со стороны самопровозглашённой республики, которые Киев попытается использовать в качестве предлога для начала боевых действий в Донбассе.

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