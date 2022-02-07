Лукашенко рассказал о застольях с Ельциным и Назарбаевым: "Саша, по рюмашке"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что бывший президент России Борис Ельцин и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заставляли его выпивать, хотя он никогда не переносил алкогольные напитки.

По словам Лукашенко, в его организме отсутствуют ферменты, которые эффективно расщепляют и нейтрализуют этанол, поэтому политик не пьёт спиртное. Однако на застольях с Назарбаевым и Ельциным ему приходилось отходить от своих же правил.

"Ельцин спрашивал: "Ты меня уважаешь, не уважаешь?". Ну, уважаешь", — поделился глава Белоруссии в эфире программы "Соловьёв Live".

Лукашенко подчеркнул: на президентских встречах довольно сложно "строить из себя непьющего", поэтому от предложений Назарбаева он тоже не отказывался.

"Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что я не будут пить", — отметил белорусский лидер.

Он отметил, что также может "немножко выпить" в женском коллективе, а во всех остальных случаях алкоголь для него находится под запретом.

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