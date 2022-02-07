Российские фигуристы одержали победу в командном турнире на Олимпиаде

Сборная России завоевала первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх. По итогам командного турнира российские спортсмены набрали 74 балла.

Титул Олимпийских чемпионов завоевали:

Марк Кондратюк — мужское одиночное катание.

— мужское одиночное катание. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — парное катание.

и — парное катание. Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцы на льду.

и — танцы на льду. Камила Валиева — женское одиночное катание.

В заключительном виде программы 15-летняя Валиева также заняла первое место. Тройка лидеров распределилась следующим образом:

Камила Валиева (Россия) — 178,92 балла.

(Россия) — 178,92 балла. Каори Сакамото (Япония) — 148,66 балла.

(Япония) — 148,66 балла. Мадлен Скизас (Канада) — 132,04 балла.

Серебро по итогам командных соревнований досталось американской команде с общим баллом — 65 очков, передаёт РИА Спорт.

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