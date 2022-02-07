Сборная России завоевала первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх. По итогам командного турнира российские спортсмены набрали 74 балла.
Титул Олимпийских чемпионов завоевали:
В заключительном виде программы 15-летняя Валиева также заняла первое место. Тройка лидеров распределилась следующим образом:
Серебро по итогам командных соревнований досталось американской команде с общим баллом — 65 очков, передаёт РИА Спорт.
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