Жители молдавского АТО Гагаузия обратились к руководству РФ и госкорпорации "Газпром" с просьбой о снижении цены на газ для региона.
Текст обращения был составлен во время прошедшего в воскресенье в главном городе автономии Комрат митинге протеста против повышения цен на газ, топливо и продукты. Повезут документ в Москву делегаты Народного собрания Гагаузии, которых народ "командирует" для переговоров с руководством "Газпрома".
"Я уверен, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил, выступая на митинге, Виктор Петров, депутат Народного собрания АТО Гагаузия.
По его словам, организовать "альтернативные Молдавии" поставки российского газа в регион можно из магистрального Трансбалканского трубопровода, который проходит аккурат через территорию Гагаузии.
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