Молдавский регион обратился за помощью к России: дайте газ, минуя Кишинёв

Жители молдавского АТО Гагаузия обратились к руководству РФ и госкорпорации "Газпром" с просьбой о снижении цены на газ для региона.

Текст обращения был составлен во время прошедшего в воскресенье в главном городе автономии Комрат митинге протеста против повышения цен на газ, топливо и продукты. Повезут документ в Москву делегаты Народного собрания Гагаузии, которых народ "командирует" для переговоров с руководством "Газпрома".

"Я уверен, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил, выступая на митинге, Виктор Петров, депутат Народного собрания АТО Гагаузия.

По его словам, организовать "альтернативные Молдавии" поставки российского газа в регион можно из магистрального Трансбалканского трубопровода, который проходит аккурат через территорию Гагаузии.