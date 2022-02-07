Американский политолог: третья мировая идёт давно, США проигрывают вчистую

Американский политолог Майкл Рейган в интервью изданию Daily Freeman заявил, что третья мировая война "началась несколько десятков лет назад" и Вашингтон "вчистую" проигрывает в ней Пекину.

По словам Рейгана, Штатам не стоило отправлять войска в Европу, чтобы защитить Украину от России.

"Белый дом должен обратить внимание на угрозы от Китая, а также сосредоточить усилия на том, чтобы перекрыть "Северный поток-2" и открыть трубопровод Keystone", — сказал политолог, подчеркнув, что у КНР "чересчур большой военный и экономический потенциал".

К слову, о том, что третья мировая уже идёт, ранее заявляли в российском МИД. Об этом подробнее - здесь.

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