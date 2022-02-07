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Автор Екатерина Широкова

США профинансируют работу украинских СМИ для "выполнения миссии"

Мир

На поддержку украинских СМИ в "тяжёлые" времена Вашингтон намерен выделить 350 тысяч долларов. Согласно сообщению, финансирование связано с "кризисом и пандемией коронавируса".

США профинансируют работу украинских СМИ для "выполнения миссии"

По информации, которая опубликована в американском гранте, посольство США в Киеве предоставит организациям СМИ "актуальные и эффективные инструменты" для поддержания финансовой стабильности.

"Цель этой инициативы — оказать поддержку средствам массовой информации во времена пандемии и кризиса, а также обеспечить их надлежащими инструментами для оптимизации их работы и повышения финансовой стабильности", — цитирует выдержки из документа RT.

Кроме того, в гранте говорится о том, что финансирование поможет украинским СМИ "выполнять свою миссию в критические времена". Согласно документу, на эти деньги планирую обучить редакторов и владельцев средств массовой информации "эффективному медиауправлению". Кроме того, посольство планирует наладить связи с ведущими агентствами в особенности "на региональном уровне".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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