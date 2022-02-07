The WP: Шольц объяснил, почему Берлин отправил на Украину только каски

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин выполнил просьбу Незалежной и направил на Украину пять тысяч защитных касок. По словам политика, поставка остального оружия требует соответствующих процедур.

Канцлер подчеркнул, что отказ Берлина поставлять летальное оружие Киеву основан на жёстких ограничениях.

"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жёсткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы", — пояснил Шольц в интервью для The Washington Post.

Кроме того, политик подчеркнул, что экспортные ограничения прорабатывались ещё предыдущим правительством и в Германии в этом вопросе существует "преемственность".

Ранее Pravda.Ru цитировала мнение экспертов о решении властей ФРГ направить в Незалежную каски, крематорий и полевой госпиталь. По мнению политологов, этот "троллинг" со стороны немцев - намёк на то, что в ФРГ думают о ситуации вокруг "украинского конфликта".

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