Швеция создала агентство психологической защиты от России

Швеция создаёт "агентство психологической защиты", которое будет "бороться с российскими пропагандистскими фейками".

Таким образом власти страны возвращаются к опыту времён холодной войны — тогда аналогичная структура в правительстве уже была, её ликвидировали за ненадобностью в 2008 году.

Об этом в интервью The Guardian рассказал замглавы агентства Магнус Хьорт.

По его словам, опасения по поводу "негативного информационного вмешательства России" особенно усилились в преддверии всеобщих выборов в Швеции — они пройдут в сентябре — на фоне "ухудшающейся ситуации в области безопасности” в Европе.

"Напряженность в регионе растет после наращивания российских войск вблизи границы с Украиной, что вызывает дискуссию о том, должны ли Швеция и Финляндия, которые не являются членами НАТО, присоединиться к военному альянсу. В прошлом месяце Швеция усилила свое военное присутствие на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, — рассказал изданию Хьорт, уточнив, что "хотя непосредственной угрозы Швеции нет, мы не можем исключить, что Швеция может подвергнуться нападению. Поэтому власти решили привести Швецию в состояние боевой готовности в преддверии выборов, чтобы помешать возможному вмешательству России в то, как наши люди голосуют".

Миссия шведского агентства психологической защиты, которое насчитывает сейчас примерно 45 сотрудников и, как ожидается, будет расти, заключается в "защите открытого и демократического общества, свободного формирования мнений, а также свободы и независимости Швеции”.