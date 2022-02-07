"Нет войне с Россией": в США протестующие призывали распустить НАТО

Массовый протест против "американского империализма и его бесконечных войн, основанных на лжи", прошёл в Вашингтоне перед Белым домом.

Протестующие, как сообщает RT, скандировали "Нет — конфликту с Москвой" и требовали роспуска НАТО. Аналогичная акция прошла в Нью-Йорке и ещё десятках городов в 29 штатах США.

Инициатором стала организация, объединяющая активистов-пацифистов. Люди несли плакаты "Нет войне с Россией", "дипломатия, а не война", "распустить НАТО".

"Наследие американского империализма — это неоправданное вмешательство, вторжения, оккупации и бесконечная война, основанная на лжи и выдумках СМИ. За последние два десятилетия Соединенные Штаты опустошили Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию. Реальной угрозой миру является военная машина США", — объясняет коалиция ANSWER на своем сайте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен