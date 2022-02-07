Кандидат в президенты Франции заговорила на русском о ситуации в Незалежной

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс в эфире французского телеканала обратилась к России на русском языке и заявила, что необходимо совместно строить "мирное будущее" в Европе.

Как подчеркнула Пекресс, "вторжение" на Украину было бы "большой ошибкой".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе", — обратилась кандидат в президенты к россиянам по-русски в эфире телеканала France 5 в минувшее воскресенье.

После политик перешла на французский язык и дополнила, что российской стороне необходимо предложить новые переговоры по гарантиям безопасности.

"Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", — резюмировала Пекресс.

Позже Пекресс объяснила, откуда знает русский язык. Оказывается, политик в юности увлекалась его изучением и даже была в лагере "Артек".

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