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Автор Екатерина Широкова

Кандидат в президенты Франции заговорила на русском о ситуации в Незалежной

Мир

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс в эфире французского телеканала обратилась к России на русском языке и заявила, что необходимо совместно строить "мирное будущее" в Европе.

Кандидат в президенты Франции заговорила на русском о ситуации в Незалежной

Как подчеркнула Пекресс, "вторжение" на Украину было бы "большой ошибкой".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе", — обратилась кандидат в президенты к россиянам по-русски в эфире телеканала France 5 в минувшее воскресенье.

После политик перешла на французский язык и дополнила, что российской стороне необходимо предложить новые переговоры по гарантиям безопасности.

"Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", — резюмировала Пекресс.

Позже Пекресс объяснила, откуда знает русский язык. Оказывается, политик в юности увлекалась его изучением и даже была в лагере "Артек". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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