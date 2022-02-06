Когда Украина войдёт в Союзное государство - прогноз Лукашенко

"Украина может присоединиться к союзному государству с Россией и Белоруссией уже через 15 лет, если во время нынешнего кризиса удастся избежать "ошибок”, - предсказал президент Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Главная проблема заключается в том, что продолжающийся кризис подогревается из-за Атлантики, — заявил белорусский президент, обвинив Вашингтон в активном подталкивании Киева к войне с Россией. — Это не Украина идёт на войну, это американцы подталкивают их к войне".

По словам Лукашенко, Украина очень неохотно идет на войну, и лучшее тому свидетельство — недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых он обвинил западных политиков и СМИ в нагнетании напряженности, заявив, что они рисуют ситуацию в его стране так, как будто она уже находится в состоянии войны с Россией.

"Хотя я не ожидал, что он будет так себя вести, Зеленский уже начал кричать: "Нет, нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Теперь они пытаются загнать его обратно в стойло, чтобы заставить его сказать, что будет война, что мы (Россия и Белоруссия — Прим. ред) нападаем и так далее”, — сказал Лукашенко, назвав своего украинского коллегу "безголовым” человеком, который "похоже, не испытывает ненависти ко всему советскому прошлому”. - Зеленский — просто аморфный человек, у него нет хребта".

Отвечая на вопрос о будущем Украины, президент Белоруссии сказал, что страна в конечном итоге может стать не просто союзником, а членом Союзного государства.

"Через 15 лет, я уверен, Украина будет там, если мы не совершим никаких ошибок”, — предсказал Лукашенко, добавив, что присоединение к Союзному государству стоит рассмотреть и властям Казахстана.

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