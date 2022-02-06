Депутат Кузьмин: власть бежит из Киева, а украинцы прячутся: "Будут грабить"

В Верховной Раде заявили, что Киев "пустеет", потому что представители власти вывозят свои семьи за границу, а рядовые граждане бегут из столицы в западные области. По мнению депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Рената Кузьмина, народ запугали "вторжением".

Как подчеркнул Кузьмин, больше всего люди опасаются погромов и грабежей, как это было в 2014 году.

"Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. И пока одни прячут близких и вывозят имущество, другие под шумок готовятся грабить этих несчастных", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что такая реакция могла последовать на заявление Госдепартамента США о том, что если "Россия нападёт", то в первую очередь будет "разорён Киев".

"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое ещё можно вывезти… В общем, у нас всё как обычно", — резюмировал Кузьмин.

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