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Автор Валентина Севрюгина

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Мир

У премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся разговор о текущей обстановке на Украине, сообщает ТАСС.

Известно, что политики поделились обсуждениями этой темы с международными партнёрами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Джонсон и Макрон пришли к выводу, что сегодня поиск дипломатического решения — главный приоритет.

Помимо этого, они договорились о совместной работе над пакетом санкций против России, который вступит в силу немедленно, если Москва продолжит вторжение в Украину.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины. Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

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"Санкции против России не стоит драматизировать"
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
россия санкции франция борис джонсон великобритания эммануэль макрон
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