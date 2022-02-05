The NYT: вдоль границы РФ и Украины идут финальные приготовления к войне

Российские войска находятся в завершающей стадии боевой подготовки у границ с Украиной, вскоре они могут перейти к наступлению, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в руководстве украинской армии.

По информации издания, РФ за последние две недели перебросила в Крым свыше 10 тысяч военных, включая командование.

"Очень скоро Россия будет полностью готова начать вторжение", — сказано в статье.

Также подчёркивается, что вдоль границы РФ и Украины якобы развернули мобильные госпитали и электронику.

Источник Pravda.Ru в военном руководстве ЮВО сообщил, что подразделения всех войск, находящихся в Крыму, приведены в состояние "необходимой для несения службы боевой готовности". Однако это не значит, что Россия в скором времени "атакует" Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 5 февраля РФ якобы уже "вторглась" на украинские земли. Позже журналисты опубликовали опровержение.

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