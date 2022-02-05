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"Газпром" может стать монополистом в использовании "Северного потока-2" если по Европе "ударят" сильные морозы, заявили польские СМИ. Согласно информации, энергокризис в некоторых странах Россия готова использовать в "своих целях".

В частности, речь идёт об иссекающих запасах голубого топлива в хранилищах:

  • Германии,
  • Австрии,
  • Нидерландов.

"Чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток — 2", — написал польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.

Как подчеркнул обозреватель, если в европейские страны с низким запасом газа придут сильные морозы, то у России есть все шансы "захватить" рынок голубого топлива.

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польша газпром евросоюз энергокризис северный поток-2
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