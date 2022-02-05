Депутат Чёрный: Зеленский не поехал на Олимпийские игры из-за "запрета США"

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на Олимпийские игры в Пекине из-за возможного запрета США, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Чёрный.

По мнению парламентария, такое грандиозное событие лидер Незалежной мог пропустить только из-за "прямого запрета" с американской стороны. Иначе Зеленскому удалось бы на играх "продвинуть" украинские идеи.

"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как ещё можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем", — написал депутат Рады на своей странице в Facebook.

Парламентарий подчеркнул, что это была бы удачная площадка для переговоров, но Зеленскому "не позволили" там присутствовать. Кроме того, по мнению депутата, о поддержке спортсменов Незалежной речи не идёт.

"Как известно, министр поставил главной задачей для украинской команды — не попасть на фото с россиянами. Очевидно, что министру поставил такую задачу премьер, премьеру — президент, а президенту вы и сами уже знаете кто персонально ставит задачи…", — резюмировал Чёрный.

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