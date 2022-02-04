Американский канал показал Путина во время прохода украинской сборной

Американский телеканал NBS во время трансляции открытия Олимпиады в Пекине взял крупный план российского президента Владимира Путина, который присутствовал на церемонии. Лидер РФ был показан в то время, как выходила сборная Украины. Об этом написало издание RT.

Комментатор телеканала Саванна Гатри специально обратила внимание зрителей на сидящего на трибуне российского президента.

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир", — сказала она.

После этого журналистка перешла к теме "российской агрессии", растиражированной западными СМИ, и напомнила, что Россия занимается переброской своих военных к украинской границе.

Заявления о российской угрозе звучат на Западе в последнее время с отменной регулярностью, несмотря на постоянные заверения РФ в том, что она никому не угрожает. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, никаких поводов думать, что Россия угрожает Украине, она не создаёт.

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