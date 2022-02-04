Лидеры Британии и Германии пообещали продолжить работу над санкциями против РФ

Британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились вместе трудиться над "всеобъемлющим" набором санкций против Москвы. Их незамедлительно задействуют, если российские власти пойдут на военные действия против Украины.

"Они (Джонсон и Шольц. — Прим. ред.) договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций", — заявили представители лидера Великобритании, слова которых цитирует РИА Новости.

Вместе с этим политики призвали коллег передать Москве чёткие сигналы о последствиях вооружённой агрессии РФ против Киева. Также Джонсон и Шольц отметили необходимость переговоров с российскими властями и важность дипломатии в решении конфликта.

Ранее представители британского премьер-министра заявляли, что Россия пытается найти повод для атаки на Украину. По данным разведки США, Москва работает над видеопровокацией с фейковыми кадрами "вторжения" ВСУ на территорию РФ.

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