Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции, заявил Эрдоган

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча политиков может пройти на территории Турции.

"Наша договорённость с господином Зеленским была как раз в этом направлении", — заявил Эрдоган, слова которого цитирует CNN Turk.

Как подчеркнул глава государства, Турция надеется создать возможность для встречи Путина и Зеленского. Если их переговоры пройдут на высоком уровне, появится шанс "новой формации в регионе", отметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не отказывается от любых форматов беседы, в том числе от возможной встречи российского лидера с президентом Украины в Турции.

"Президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", — сообщил Песков, его слова приводит "Интерфакс".

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