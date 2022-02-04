Захарова назвала истинную цель нового союза Украины, Польши и Британии

На самом деле украинские власти организовали альянс с Лондоном и Варшавой, чтобы создать провокацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в ходе брифинга подчеркнула, что любые союзы против какой-то страны окажутся бесполезными. Захарова объяснила отсутствие эффективности подобных альянсов историческим опытом и логикой.

"Как бы они (члены союза. — Прим. ред.) не фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна — провокация ", — заключила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что объявление альянса Украины, Британии и Польши переносится на неопределённый срок, поскольку коронавирусом заболела британская коллега Лиз Трасс. По словам Кулебы, этот маленький союз нужен для защиты государств.

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