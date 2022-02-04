Захарова заявила, что действия НАТО расходятся со словами: "Мы уже не удивлены"

В России уже не удивлены очередным призывом руководства НАТО к мирному диалогу, ведь действия альянса расходятся со словами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, РФ постоянно получает от представителей Североатлантического альянса предложения по возобновлению дружеских отношений. Однако она напомнила, что, как правило, после таких заявлений начинаются высылки дипломатов и другие меры, "усложняющие работу", передаёт РИА Новости.

Захарова подчеркнула: идея генсека НАТО Йенса Столтенберга построить лучшие отношения с РФ уже не является новостью.

"Это как раз то самое, о чём мы говорили, когда дела расходятся с заявлениями", — прокомментировала официальный представитель МИД.

Она также добавила, что НАТО регулярно призывает Москву к диалогу, но за закрытым дверями представители альянса начинают говорить об Украине. Захарова убеждена: украинская проблематика не имеет никакого отношения к деятельности этого военного блока.

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