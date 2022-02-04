Польский министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил в социальных сетях, что в стране находится передовая группа по размещению дополнительных войск Вашингтона. Вскоре прилетят ещё 1,7 тысяч иностранных солдат, отметил политик.
"Идёт подготовка к приёму основных сил бригадной боевой группы из 82-ой воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше", — сообщил Блащак на своей странице в Twitter.
Министр подчеркнул, что американские власти увеличивают концентрацию военного присутствия в Восточной Европе. Как сказал Блащак, такое поведение является сигналом солидарности и ответом на ситуацию рядом с украинскими границами.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратился к Германии и США и призвал их направить больше солдат на территорию союзной страны. Так лидер отреагировал на российско-белорусские учения.
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