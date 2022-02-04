На Украине ужаснулись, оценив последствия отключения РФ от SWIFT: "Не спасёмся"

Украину ждут страшные последствия, если Россию отключат от финансовой системы SWIFT. Такое мнение выразил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов.

В эфире "4 канала" он заявил, что в случае санкций в отношении SWIFT РФ не сможет оплачивать газ, который будет транспортировать Украина.

"Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет", — сказал экс-министр.

По его словам, транш от Международного Валютного Фонда не спасёт Украину в случае отключения России от финансовой системы. Он напомнил, что деньги невозможно заменить на другие ресурсы, такие как газ и ядерное топливо.

Бывший руководитель Министерства экономики Украины подчеркнул: проблемы в российско-украинских отношениях есть, однако решить их нужно только дипломатическим способом, а не через санкционное давление.

Ранее в издании Financial Times появился материал, в котором сообщается, что санкции США, связанные с отключением РФ от SWIFT, приведут Запад к экономическому ущербу.

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