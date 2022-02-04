Литва раздувает щёки: НАТО советовался с нами,что отвечать России

У Вильнюса нет претензий к НАТО по поводу данного России ответа по гарантиям безопасности.

Так заявил в интервью радио LRT Дарюс Кулешюс, советник президента Литвы по нацбезопасности.

По его словам, текст направленного Кремлю документа был предварительно "согласован со всеми партнерами, в том числе и с Литвой".

Кулешюс подчеркнул, что "было много консультаций", во время которых Вильнюс "перечислил свои важнейшие интересы", как-то неприемлемость для себя "поддаваться российским угрозам, военному давлению и шантажу".

"Российские угрозы объединяют союзников, и хорошая новость заключается в том, что все больше государств вносят свой вклад в практическую поддержку Украины, ее безопасности, согласовывая позиции по введению беспрецедентных санкций и усилению обороноспособности НАТО, Соединенные Штаты объявляют о дополнительной дислокации войск у восточных границ Альянса", — сказал чиновник.

Напомним, на прошлой неделе неназванный пока источник слил испанской газете El Pais два конфиденциальных документа, которые якобы являются письменными ответами США и НАТО на российские предложения о новой модели безопасности в Европе.

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