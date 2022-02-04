EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Пушков: война за Украину вне интересов США, они хотят лишь втянуть РФ в конфликт

Мир

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что разжигание конфликта вокруг Украины и втягивание в него РФ — часть внутренней политики США.

Пушков: война за Украину вне интересов США, они хотят лишь втянуть РФ в конфликт

В своём Telegram-канале политик пояснил, что американцы не будут воевать за Киев в случае начала боевых действий. По его словам, главная цель США заключается в нагнетании напряжённости и словесном противостоянии с РФ.

Как отметил Пушков, такая политика проводится в преддверии президентских выборов, ведь Джо Байден хочет повысить свои рейтинги в Штатах.

"Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США. Они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ", — написал сенатор.

Он подчеркнул: американцы, вероятно, ещё долго будут поддерживать напряжённую обстановку, пытаясь напугать РФ заявлениями о переброске военных сил в Восточную Европу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина алексей пушков
Новости
На Украине ужаснулись, оценив последствия отключения РФ от SWIFT: "Не спасёмся"
Нуланд заявила о причастности РФ к утечке ответа США по гарантиям безопасности
Вирусолог Нетёсов: нужно специально молчать, чтобы не заразиться COVID-19
Литва раздувает щёки: НАТО советовался с нами,что отвечать России
Молекулярный биолог объяснил, можно ли считать "омикрон" живой вакциной
Пушков: война за Украину вне интересов США, они хотят лишь втянуть РФ в конфликт
Литва обвиняет Минск в нецивилизованности из-за вводимых им ответных санкций
Бундестаг: Украина истерично умоляет Германию ввести санкции против России
В России водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП
Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии
Последние материалы
Вирусолог Нетёсов: нужно специально молчать, чтобы не заразиться COVID-19
Литва раздувает щёки: НАТО советовался с нами,что отвечать России
Молекулярный биолог объяснил, можно ли считать "омикрон" живой вакциной
Пушков: война за Украину вне интересов США, они хотят лишь втянуть РФ в конфликт
Литва обвиняет Минск в нецивилизованности из-за вводимых им ответных санкций
Бундестаг: Украина истерично умоляет Германию ввести санкции против России
В России водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП
Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии
Военные подключились к вакцинации российских детей от коронавируса
Третьяков: Эрдоган доигрался – особым отношениям с Москвой конец
Популярное
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию
Экономика и бизнес
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников