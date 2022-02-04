Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что разжигание конфликта вокруг Украины и втягивание в него РФ — часть внутренней политики США.
В своём Telegram-канале политик пояснил, что американцы не будут воевать за Киев в случае начала боевых действий. По его словам, главная цель США заключается в нагнетании напряжённости и словесном противостоянии с РФ.
Как отметил Пушков, такая политика проводится в преддверии президентских выборов, ведь Джо Байден хочет повысить свои рейтинги в Штатах.
"Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США. Они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ", — написал сенатор.
Он подчеркнул: американцы, вероятно, ещё долго будут поддерживать напряжённую обстановку, пытаясь напугать РФ заявлениями о переброске военных сил в Восточную Европу.
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