В Польше заявили, что РФ не сможет занять всю Украину: "Откусит ещё один кусок"

У России недостаточно сил, чтобы занять всю Украину, но она может "откусить ещё один кусок". Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский.

В интервью изданию "Европейская правда" политик подчеркнул: военные генералы из Польши сегодня утверждают, что РФ точно не сможет завоевать все украинские земли.

"Хотя у России достаточно сил, чтобы откусить ещё один кусок. Реален ли военный сценарий? Специалисты говорят, что русские войска хоть и скучены у границ Украины, но не приведены в боевую готовность", — сказал Сикорский.

Тем не менее, по словам евродепутата, российские военные находятся совсем рядом с Украиной — неподалёку от Харькова. Он считает, что СМИ и некоторые политики сегодня хотят "запугать" Киев, чтобы добиться выполнения "Минских соглашений" и смены власти.

Однако точные планы президента РФ Владимира Путина никому неизвестны, заключил Сикорский.

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