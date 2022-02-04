На Украине не исключили попытку вернуть Крым военным путём: "Это наша земля"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает попытку возвращения Крыма в состав Украины военным путём.

Армия Украины

По его словам, сейчас это невозможно сделать в силу различных препятствий. Однако в будущем, отметил Данилов, Украина реализует свою стратегию по возвращению полуострова.

"Это наша земля, мы будем делать всё, чтобы Крым вернулся домой. Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путём? У нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военным путь или любой другой, зависит от многих факторов", — сказал глава СНБО Украины в эфире канала "1+1".

Что касается неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то, по мнению политика, их нельзя вернуть с помощью военных действий. Он пояснил, что это приведёт к большому количеству жертв.

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