Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключает попытку возвращения Крыма в состав Украины военным путём.
По его словам, сейчас это невозможно сделать в силу различных препятствий. Однако в будущем, отметил Данилов, Украина реализует свою стратегию по возвращению полуострова.
"Это наша земля, мы будем делать всё, чтобы Крым вернулся домой. Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путём? У нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военным путь или любой другой, зависит от многих факторов", — сказал глава СНБО Украины в эфире канала "1+1".
Что касается неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, то, по мнению политика, их нельзя вернуть с помощью военных действий. Он пояснил, что это приведёт к большому количеству жертв.
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