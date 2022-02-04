Поляки просят не втягивать их в гипотетическую войну: "Не умрём за Украину"

Участие Польши в гипотетической войне между РФ и Украиной — полное безумие, ведь у Варшавы нет претензий к Москве. Об этом заявил польский историк Пшемыслав Пяста.

В статье для издания Myśl Polska он раскритиковал "милитаристскую риторику", которая в последнее время усилилась в польских СМИ. По его словам, полякам пытаются внушить ещё большую неприязнь к "ненавистной России". Историк также напомнил, что власти Польши придерживаются антироссийской политики, отправляя вооружения на Украину.

"Абсолютное безумие. Мы сейчас не имеем никаких полей конфликта с РФ, которая предстаёт в глазах польских политиков и журналистов, выслуживающихся перед ними, некой демонической силой", — отметил Пяста.

Историк пояснил, что власти страны предлагают гражданам защищать Украину, с которой у Варшавы много проблем.

"Украина — бандитское государство, прибегающее к террору в отношении представителей национальных, этнических, религиозных меньшинств, находящихся на её территории", — считает эксперт.

Специалист подчеркнул: полякам предлагают воевать ради интересов партнёров по НАТО — Штатов и Великобритании. По мнению историка, жители Польши не должны "умирать за Украину", так как это не их война.

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