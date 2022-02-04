Кива: Зеленский пойдёт "по кровавому" пути в Донбассе, чтобы не сесть в тюрьму

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что у действующего президента Незалежной Владимира Зеленского "два пути", но он склоняется к кровавой провокации в Донбассе.

По мнению политика, лидер Украины сделает всё, чтобы "сохранить награбленное" и не угодить в тюрьму.

"Для Зеленского и его труппы "95 квартала" называющей себя властью, чтоб не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию в Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб", — написал Кива на своей странице в Telegram .

Как подчеркнул депутат, он склоняется к тому, что президент выберет второй путь.

"Господи, спаси Украину", — резюмировал Кива.

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