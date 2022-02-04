Болсонару рассказал об отношениях с РФ и посетовал, что его не зовут в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал давление со стороны Вашингтона из-за предстоящего визита в Москву. По словам главы государства, если бы Джо Байден его звал в гости, то он бы приехал.

Как подчеркнул Болсонару, у него хорошие отношения со всеми лидерами.

"Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США", — цитирует заявление президента ТАСС.

Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение бразильского МИД о том, что со стороны американских властей поступили "не двузначные" намёки по поводу предстоящего визита президента Болсонару в Россию. Так, по информации ведомства, из-за "украинского конфликта", поездка лидера в Москву может быть истолкована как "принятие российской стороны" в ситуации вокруг Незалежной. Как подчеркнули в МИД, прямого "запрета" или "угроз" со стороны Белого дома не было, но посыл был понятен.

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