Политолог объяснил, зачем Эрдогану конфликт России и Украины

Российский политолог Андрей Суздальцев рассказал, чем конфликт между Россией и Украиной выгоден президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает РИА Новости.

Эксперт предположил, что турецкий лидер планирует организовать поставку российского газа в обход границы территории Украины по "Турецкому потоку" в то время, когда Москва и Киев будут "заискивать" перед ним.

Также Суздальцев отметил, что в планы Эрдогана может входить строительство завода по производству беспилотников на украинской территории.

"У него очень большие планы, он как настоящий мародёр в международных отношениях: хочет везде получить какую-то выгоду из распрей, из конфликтов", — подытожил политолог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что готов организовать встречу лидеров России и Украины в Анкаре. В прошлом году он уже делал подобное предложение.

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