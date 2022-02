Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс вышел из себя, когда журналисты стали интересоваться, где можно взять больше информации о "постановочном видео", которое якобы готовит Россия, дабы оправдать "вторжение на Украину".

Ранее информация о том, что Россия якобы то ли собирается подготовить фейковое видео, то ли уже подготовила, была опубликована в газетах The New York Times и The Washington Post. Потом об этом заявили в Пентагоне и госдепартаменте.