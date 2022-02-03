Представителя госдепа вывели из себя вопросы про "фейковое видео" России

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс вышел из себя, когда журналисты стали интересоваться, где можно взять больше информации о "постановочном видео", которое якобы готовит Россия, дабы оправдать "вторжение на Украину".

Ранее информация о том, что Россия якобы то ли собирается подготовить фейковое видео, то ли уже подготовила, была опубликована в газетах The New York Times и The Washington Post. Потом об этом заявили в Пентагоне и госдепартаменте.

Судя по публикациям и заявлениям американских официальных лиц, видео должно содержать инсценировку нападений украинских военнослужащих на российскую территорию или Донбасс. Сообщалось также, что к съёмкам должны были привлечь актёров, которые должны были изображать пострадавших от таких атак.

Сообщения об этом, к слову, были поддержаны в Лондоне. Там заявили, что доверяют информации американцев. Ну после того, как британский МИД сообщил о планах России по установлению марионеточного правительства в Киеве, в такой поддержке нет ничего удивительного. Американцы тогда заявили, что доверяют этой информации. Так что долг платежом красен.

Но вот официальному представителю госдепартамента пришлось отдуваться по полной программе. Не выдержав вопросов журналистов, жаждавших подробностей, Нед Прайс разгорячился, мягко говоря.

"Вы знаете, что, когда мы предаем огласке разведывательную информацию, то делаем это таким образом, чтобы защитить чувствительные источники и методы. Вы также знаете, что... мы рассекречиваем информацию только, когда в ней уверены. Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки", - цитирует официального представителя госдепартамента РИА "Новости".

По его словам, "если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов".

Русские, в свою очередь, информацию о постановочных видео опровергли. "Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами", - заявил в интервью телеканалу CNN постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.