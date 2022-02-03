Экс-глава МВД Украины назвал дату окончания эскалации вокруг страны

Экс-глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, когда эскалация вокруг страны наконец закончится. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина-24".

По его мнению, текущий военный кризис завершится в ближайшее время. При этом он не согласился, что это возможно до конца зимы.

"Я говорю жене, что к 8 марта, надеюсь, что всё будет хорошо", — сказал бывший министр МВД.

Ранее бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун предложил президенту Владимиру Зеленскому "возродить Киевскую Русь". По его словам, "киевский князь Юрий Долгорукий" осваивал территорию Москвы, поэтому Украины имеет право на российские земли.

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