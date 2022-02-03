Медик из США: "омикроном" заболевают через 45 дней после перенесённого COVID-19

Эксперт из США по вопросам вакцинации от коронавируса в клинике Mayo Мелани Свифт открыла ещё одну особенность штамма "омикрон". Этим фактом она поделилась в эфире радио Minnesota Public.

По её словам, люди, которые перенесли COVID-19, могут заболеть "омикроном" уже через 45 дней после первой болезни.

"По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — отметила эксперт.

Также Мелани Свифт добавила, что до появления "омикрона" считалось, что повторное заражение невозможно на протяжении трёх месяцев.

Ранее cпециалисты британских институтов изучили феномен людей, которые даже в самых "подходящих" условиях не заболели коронавирусом. Так, с их здоровьем не смог справиться даже такой опасный штамм как "омикрон".

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