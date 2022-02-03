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Автор Валентина Севрюгина

CBS: США начали переброску военных в Европу

Мир

Первые военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных войск в Европу, об этом сообщает телеканал CBS.

Так, в сообщении говорится, что около двух тысяч бойцов армии Штатов уже вылетели из воинской части Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Уточняется, что переброску военных осуществляют на самолетах C-17 Globemaster.

По информации телеканала, большинство бойцов будут размещены в Польше, остальные пока будут базироваться в Германии.

Ранее, 2 февраля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты могут отправить дополнительные силы на Украину для содействия эвакуации. При этом он подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в военных операциях. 

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