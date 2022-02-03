ВОЗ: регистрация "Спутник V" может завершиться в скором времени

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть зарегистрирована в скором времени. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

"Я очень хороший оптимист​​​. Конечно, спекулировать не буду, но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идёт очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать", — заявила представитель ВОЗ.

Ранее специалисты Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani провели исследование и выяснили, что российская вакцина "Спутник V" даёт в два раза больше антител к омикрон-штамму коронавируса, чем аналогичный препарат от Pfizer.

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