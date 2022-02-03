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Автор Валентина Севрюгина

Зеленский "передумал" насчёт места встречи с Россией

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для переговоров с Россией место совершенно не имеет значения. Об этом украинский лидер заявил на брифинге после встречи с коллегой из Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости. 

"Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы", — отметил Зеленский. 

Кроме того, известно, что Зеленский выразил благодарность Эрдогану за посредничество в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти России готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию отношений между странами. Он добавил, что глава Украины может приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург на переговоры.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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