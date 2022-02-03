Союз журналистов Германии (DJV) обратился к правительству страны с просьбой выступить против мер, которые приняли в Москве в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Своё обращение они опубликовали в официальном аккаунте организации в Twitter.
"Солидарность коллегам из Deutsche Welle в России. Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры", — сказано в сообщении DJV.
Ранее стало известно, что Россия закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle и аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании. Такой шаг стал ответной мерой "на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE" в Германии.
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