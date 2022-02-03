Постпред РФ Лукашевич: НАТО готовит основу под военное освоение Украины

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что США шумихой вокруг "вторжения" России на Украину проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны, сообщает РИА Новости.

По его мнению, текущая американская тактика вполне ясна — оправдать саботаж реализации Минских договорённостей Киевом. Кроме того, он считает, что Вашингтон информационно готовит мировое сообщество к военному освоению НАТО на Украине.

"Обосновать продолжение нелегитимных односторонних действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции 2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международно-политическим вопросам", — добавил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ранее экс-командующий военными силами США в Европе генерал Бен Ходжес осудил Германию за её "мягкость" по отношению к России.

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