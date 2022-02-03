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Автор Валентина Севрюгина

Постпред РФ Лукашевич: НАТО готовит основу под военное освоение Украины

Мир

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что США шумихой вокруг "вторжения" России на Украину проводят информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО территории этой страны, сообщает РИА Новости.

Постпред РФ Лукашевич: НАТО готовит основу под военное освоение Украины

По его мнению, текущая американская тактика вполне ясна — оправдать саботаж реализации Минских договорённостей Киевом. Кроме того, он считает, что Вашингтон информационно готовит мировое сообщество к военному освоению НАТО на Украине.

"Обосновать продолжение нелегитимных односторонних действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции 2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международно-политическим вопросам", — добавил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ранее экс-командующий военными силами США в Европе генерал Бен Ходжес осудил Германию за её "мягкость" по отношению к России.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы обсе нато россия украина александр лукашевич
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