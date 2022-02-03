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Автор Евгения Васильева

Военный эксперт рассказал об опасности украинских "Ураганов" возле Крыма

Мир

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал учения ВСУ рядом с границами Крыма. Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня "Ураган".

Военный эксперт рассказал об опасности украинских "Ураганов" возле Крыма

Как подчеркнул эксперт, подобное поведение Украины является демонстрацией угрозы. Специалист отметил, что Киев таким образом готовится к военным действиям.

"Что касается реактивной системы "Ураган", это оружие с дальностью боя 35 км, то есть достаточно дальнобойное. Имеет калибр 220 мм. Это довольно серьёзная разрушительная система, способная нанести большой ущерб", — сообщил Сивков в разговоре с Народными новостями.

Вместе с этим эксперт заявил, что украинские власти имеют право на организацию подобных мероприятий, если проводят их на территории своей страны. Однако данные тренировки можно рассматривать только как подготовку к боевым действиям в Крыму.

Ранее бывший заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что армия РФ может захватить Киев быстро и без "вторжения". Российские самолёты доберутся до столицы всего за 40 минут и останутся незамеченными украинскими ПВО, объяснил генерал.

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Политолог: «Крым может быть только российским либо турецким»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу крым россия украина константин сивков
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