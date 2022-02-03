Военный эксперт рассказал об опасности украинских "Ураганов" возле Крыма

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал учения ВСУ рядом с границами Крыма. Украинская армия использовала ракетные системы залпового огня "Ураган".

Как подчеркнул эксперт, подобное поведение Украины является демонстрацией угрозы. Специалист отметил, что Киев таким образом готовится к военным действиям.

"Что касается реактивной системы "Ураган", это оружие с дальностью боя 35 км, то есть достаточно дальнобойное. Имеет калибр 220 мм. Это довольно серьёзная разрушительная система, способная нанести большой ущерб", — сообщил Сивков в разговоре с Народными новостями.

Вместе с этим эксперт заявил, что украинские власти имеют право на организацию подобных мероприятий, если проводят их на территории своей страны. Однако данные тренировки можно рассматривать только как подготовку к боевым действиям в Крыму.

Ранее бывший заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что армия РФ может захватить Киев быстро и без "вторжения". Российские самолёты доберутся до столицы всего за 40 минут и останутся незамеченными украинскими ПВО, объяснил генерал.

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