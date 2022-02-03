Поляки выступили против бесплатной передачи Украине польского вооружения

Читатели портала Interia выступили против того, чтобы Польша дарила Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun ("Перун").

Пользователь с ником Tomi обвинил издание в том, что оно нагнетает напряжённость и сеет панику, утверждая о приближении войны.

Комментатор Janek попросил "не дразнить дремлющего медведя". Другой читатель выразил недовольство по поводу того, что Украине бесплатно достанется одно из самых современных вооружений Польши. Он задался вопросом, почему Киев не может оплатить поставки комплексов "Перун".

Читатель Interia с ником Frank написал, что украинская армия отдаст польское вооружение российским военным, если начнётся конфликт, и тогда Россия получит единственный эффективный зенитный комплекс, который есть у Польши.

Пользователь Olo выступил против планов Варшавы вооружать Украину, потому что это оружие может в будущем может быть использовано против Польши.

Польский Piorun — модернизация российского ПЗРК "Игла-1". Он способен поражать цели на дистанции более шести километров и на высоте до четырёх километров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.