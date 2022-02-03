Politico: США готовы перебросить тысячи солдат в Европу в случае "агрессии" РФ

Американский лидер Джо Байден прикажет перебросить ещё несколько тысяч солдат в Европу, если Россия продолжит "наращивать свои военные силы", пишет Politico.

В материале сказано, что в среду, 2 февраля, президент США уже потребовал разместить около трёх тысяч американских военных в Польше, Германии и Румынии для демонстрации поддержки союзникам. Однако эта переброска, вероятно, ещё не последняя.

"Около двух тысяч военнослужащих США направятся в Польшу и Германию, ещё тысячу солдат планируется доставить в Румынию", — отмечается в публикации.

При этом автор статьи поясняет, что эти силы не будут воевать за Украину в случае начала вооружённого конфликта с участием РФ. В Пентагоне подчеркнули: военные из США планируют защищать только своих союзников по НАТО.

Западные СМИ регулярно пишут об "агрессивных планах" России по отношению к Украине. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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