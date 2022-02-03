Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Турецкую республику и встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом во второй половине февраля. Об этом в четверг, 3 февраля, передает телеканал A haber.
"Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", — передает телеканал.
Эта поездка в Турцию станет первой для президента России с января 2020 года, когда он в Самбуле участвовал в церемонии открытия газопровода "Турецкий поток".
При этом стоит отметить, что какой-либо официальной информации от Кремля по поводу предстоящего визита Путина в Турцию в феврале не поступало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что глава государства воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию сразу же, как только позволят его график и эпидемиологическая обстановка в мире.
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