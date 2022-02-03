Директор ФБР назвал главную угрозу США. И это не Россия

Директор ФБР Кристофер Рэй, сам того не желая, разоблачил лживость заявлений американских чиновников и политиков по поводу того, что Россия "для Штатов и всего мира — угроза №1".

Как сообщает Associated Press, Рэй, выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, рассказал, какая страна на самом деле вызывает беспокойство властей США и его лично.

Это, как оказалось, Китай. Именно Пекин директор Бюро расследований назвал "наглой и разрушительной" угрозой, обвинив в краже американских идей и инноваций и запуске массовых хакерских операций.

"Когда мы подсчитываем то, что мы видим в наших расследованиях, более 2000 из которых сосредоточены на том, что китайское правительство пытается украсть нашу информацию или технологии, просто нет страны, которая представляет более серьезную угрозу нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай”, — сказал Рэй.

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