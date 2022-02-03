"Изменим карту Европы": военспец объяснил, что будет, если НАТО "не услышит" РФ

Если НАТО не услышит позицию РФ, то мы своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы, создадим контругрозы для всех, кто угрожает безопасности. Об этом заявил главред "Национальной обороны", полковник запаса Игорь Коротченко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин принимает оптимальные решения, опираясь в том числе на данные закрытого характера, поступающие по линии спецслужб и разведки.

"Мы должны поддержать нашего Верховного главнокомандующего, потому что он наиболее объективно, чётко и с опорой на реальную информацию оценивает, какие шаги необходимо принять и каким может быть масштаб этих шагов", — сказал военспец в интервью argumenti.ru.

Он подчеркнул: если против РФ "развяжут агрессию", то страна нанесёт удар по "центрам принятия решений", расположенным в Штатах. Однако, как отметил Коротченко, эти меры будут иметь предупреждающий характер.

"Лучше "превентивный удар" по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году", — заключил эксперт.

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