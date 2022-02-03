Украинские военные испытали систему "Ураган" у границы с Крымом

Киев провел военные учения с использованием системы "Ураган", самоходной реактивной установки залпового огня советской разработки, вблизи южной границы страны с Крымом, сообщает пресс-служба ВС Украины.
Как следует из сообщения, войска отрабатывали развертывание системы на огневых позициях при наведении ракет на условного противника в условиях, "максимально приближенных к боевым”.
"Учения направлены на то, чтобы убедиться, что украинская армия сохраняет боеготовность и способна вовремя развернуться в любой ситуации", — заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
© Facebook / Командование Объединенных сил ВС Украины
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