Украинские военные испытали систему "Ураган" у границы с Крымом

Киев провел военные учения с использованием системы "Ураган", самоходной реактивной установки залпового огня советской разработки, вблизи южной границы страны с Крымом, сообщает пресс-служба ВС Украины.

Как следует из сообщения, войска отрабатывали развертывание системы на огневых позициях при наведении ракет на условного противника в условиях, "максимально приближенных к боевым”.

"Учения направлены на то, чтобы убедиться, что украинская армия сохраняет боеготовность и способна вовремя развернуться в любой ситуации", — заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Впервые поступившая на вооружение СССР в 1975 году, система "Ураган" в настоящее время действует во многих бывших советских республиках, а также в ряде других стран.

"Ураган ", состоит из 16 пусковых труб, установленных в задней части тяжелого грузовика. Каждая ракета весит 280,4 килограмма, в то время как боеголовки — от 90 до 100 килограммов каждая, в зависимости от типа.

Полный залп из 16 ракет может быть выпущен всего за 20 секунд и может поражать цели в радиусе 35 километров.

Эта тренировка — не первая за последнее время вблизи границы с Крымом. В прошлом месяце армия Украины провела учения с использованием реактивных систем залпового огня "Град" советской разработки на полигоне в Херсонской области, в двух шагах от Перекопского перешейка, отделяющего Россию от Украины.