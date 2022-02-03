Польша с радостью встретит 2000 американских солдат-защитников

США разместят около двух тысяч военнослужащих в Польше в рамках мер по укреплению восточного фланга НАТО в ответ на потенциальные военные действия России в направлении Украины, сообщил глава Варшавского бюро национальной безопасности.

Выступая на Польском радио 24, Павел Солох объявил, что американские войска, прибывающие в его страну, станут частью развертывания направляемых Байденом в Европу 8500 солдат.

По словам Солоха, цель этого шага двойная:

укрепить блок с военной точки зрения;

укрепить и развить существующие механизмы для дальнейшей переброски войск в будущем.

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