США разместят около двух тысяч военнослужащих в Польше в рамках мер по укреплению восточного фланга НАТО в ответ на потенциальные военные действия России в направлении Украины, сообщил глава Варшавского бюро национальной безопасности.
Выступая на Польском радио 24, Павел Солох объявил, что американские войска, прибывающие в его страну, станут частью развертывания направляемых Байденом в Европу 8500 солдат.
По словам Солоха, цель этого шага двойная:
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